Москва, 24 октября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры поражения бомбами ФАБ-3000 пункта временной дислокации отряда беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курахово (Донецкая Народная Республика).

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Операторы БПЛА группировки войск «Южная» разведали место дислокации подразделения БПЛА ВСУ, после чего был нанесён точный удар», — сказано в сообщении министерства.

На кадрах, опубликованных в Telegram-кнале ведомства, виден объект, взятый в прицел, затем взрыв и поднимающиеся над зданием клубы дыма.

24 октября ИА Регнум передавало, что российские военные уничтожили около 50 операторов беспилотников и инструкторов Вооружённых сил Украины (ВСУ) ДНР. Точечный удар по позициям украинской армии российские подразделения нанесли с помощью фугасной авиабомбы ФАБ-3000.

В этот же день российская авиация уничтожила переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Удары по объекту западнее населённого пункта Купянск-Узловой нанесли Воздушно-космические силы России.

3 октября Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ с помощью фугасной авиабомбы ФАБ-3000 на подконтрольной киевскому режиму территории ДНР. Пресс-служба министерства уточнила, что вражеский склад находился возле посёлка Разлив.