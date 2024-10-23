Москва, 23 октября, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Стартовал приём заявок для участия в международном конкурсе молодых художников «Картина мира», объявленный Государственной Третьяковской галереей (ГТГ). Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале проекта.

Возраст конкурсантов — от 18 до 35 лет, специальная подготовка не обязательна. Работы победителей будут экспонироваться в Третьяковской галерее, отмечают организаторы.

«Тема конкурса — «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Конкурсантам необходимо отразить влияние культуры и обычаев на свою жизнь или пофантазировать о том, как сегодняшние события повлияют на людей в будущем», — говорится в сообщении.

Участники могут выбрать одну из трёх номинаций: живопись, графика или цифровое искусство, срок подачи заявок — 1 марта 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генеральный директор ГТГ Елена Проничева заявила, что галерея заинтересована в проведении конкурса для молодых художников. Она уточнила, что он пройдёт на международном уровне и будет касаться цифровых видов искусств.

Молодые художники по итогам участия в конкурсе «Картина мира» получат возможность выставляться в Третьяковской галерее в течение года. Соответствующая запись в резюме послужит им хорошей поддержкой, а опыт — «трамплином» для дальнейшей творческой карьеры, отметил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.