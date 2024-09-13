Москва, 13 сентября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Государственная Третьяковская галерея и компания «Иннопрактика» запустили конкурс «Картина мира» для молодых художников, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«По итогам отбора и прохождения всех конкурсных механик молодые художники получат возможность выставляться в Третьяковской галерее год», — сказал Новиков журналистам на X Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур.

Он также добавил, что запись в резюме об экспонировании работ в галерее станет хорошей поддержкой молодых художников. Этот опыт является знаком качества и «трамплином» для их дальнейшей творческой карьеры, подытожил Новиков.

По его словам, подобные конкурсы организовывают и по другим направлениям. Так, Союз писателей России анонсировал проведение литературной премии «Слово».

Генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева добавила, что галерея заинтересована в проведении конкурса для молодых художников. Она также добавила, что он пройдёт на международном уровне и будет касаться цифровых видов искусств.

Ранее ИА Регнум передавало, что в Москве прошёл финальный этап номинации «Арт-бульвар» конкурса «Стены». Около 20 уличных художников расписали стороны пяти кубов, установленных на Тверском бульваре.