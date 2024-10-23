Киев, 24 октября, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отстранил от должности начальника штаба Сил беспилотных систем (СБС) украинской армии капитана 1 ранга Романа Гладкого. Предполагается, что причина увольнения — родственники, связанные с Россией, и подозрение в шпионаже. Офицеру грозит уголовное дело. Подробности сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

«Нам поменяли начальника штаба», — сказал изданию штабной сержант, бывший подчинённый Гладкого, Александр Ярмак.

Поясняется, что в СМИ появились материалы о том, что у жены опального начштаба российское гражданство, а его дочь выступает в сборной России в международных соревнованиях.

Новым начальником штаба, как пишет издание, назначен офицер, бывший командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Халабуда.

Отмечается, что назначены проверки в отношении Гладкого. При этом в 2020 году он успешно прошёл проверку для предоставления допуска к гостайне.

Как сообщало ИА Регнум, вина за потерю очередных ракетных установок Patriot лежит на Александре Сырском, который недостоин находиться на этом посту, заявила 10 октября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

Безуглая не раз критиковала военное руководство Украины, в том числе прежнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В конце сентября она заявила, что Сырский помогает России проведением неправильных ротаций, в ходе которых опытные бригады покидают зону боевых действий в ДНР.