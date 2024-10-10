Киев, 10 октября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Вина за потерю очередных ракетных установок Patriot лежит на главнокомандующем Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александре Сырском, который недостоин находиться на этом посту. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

EPA/ТАСС Александр Сырский

Ранее Минобороны РФ заявило, что в минувшие сутки в зоне проведения спецоперации поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американского производства, а также пункт управления огнём и многофункциональная радиолокационная станция.

«Ещё один поврежденный Patriot, и это не первый. И всё из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности», — написала Безуглая.

Она подчеркнула, что обращается к Сырскому, который усилил «дегенеративность высшего военного управления» на посту главкома ВСУ и чей «талант полководца безнадёжно устарел». По мнению парламентария, Сырский должен либо сам подать в отставку, либо его следует уволить главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Как сообщало ИА Регнум, Безуглая не раз критиковала военное руководство Украины, в том числе прежнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В конце сентября она заявила, что Сырский помогает России проведением неправильных ротаций, в ходе которых опытные бригады покидают зону боевых действий в ДНР.