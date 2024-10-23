Курск, 23 октября, 2024, 19:19 — ИА Регнум. По месту работы депутата Курской облдумы Максима Васильева прошли обыски по делу о строительстве оборонительных сооружений.

«В организации где я работаю действительно прошел обыск и представителя полиции были предоставлены все интересующие документы», — написал депутат на своей странице во «ВКонтакте».

Перед этим информация об обысках появилась в соцсетях и различных Telegram-каналах.

Правоохранительные органы региона на данный момент не комментировали ситуацию.

Как передавало ИА Регнум, в мае этого года в хищении более 1,7 тыс. тонн металлоконструкций, которые планировалось направить на создание оборонительных сооружений в Запорожской области обвинили бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова.

Попов 16 октября в Тамбовском гарнизонном военном суде заявил, что не признаёт вину. По словам генерала, к нему не имеет отношение 99% того, что сказал обвинитель. При этом фигурант уголовного дела бизнесмен Сергей Моисеев признал свою вину в мошенничестве.