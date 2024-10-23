Москва, 23 октября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. В Балашихе задержали местного жителя, который пытался поджечь военкомат с помощью брючного ремня и зажигалки. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористической акт». Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

21 октября около 19:00 в полицию поступило сообщение о проникновении на территорию военкомата неизвестного и попытке поджога здания на улице Евстафьева в Балашихе. Уже через 20 минут сотрудники вневедомственной охраны задержали 43-летнего местного жителя и передали его полицейским.

«Было установлено, что житель Балашихи проник на территорию Военного комиссариата городского округа Балашиха и Реутов Московской области, снял с себя брючный ремень, повесил его на провода электрощита и поджёг зажигалкой. После чего он был задержан, мотивы поступка в настоящий момент выясняются. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на совершение террористического акта (по ч. 1 ст. 205 УК РФ, ч. 1 ст. 30 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства.

Во время проверки личности задержанного оперативники установили, что мужчина уже был судим по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».

Ранее ИА Регнум сообщало, что двух жителей Перми приговорили к 10 и 11 годам колонии за поджог военкомата.