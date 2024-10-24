Москва, 24 октября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Пассажирам городского транспорта Москвы вернулось более 14 млн рублей кешбэка за поездки, оплаченные по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила пресс-служба Национальной системы платёжных карт (НСПК).

Пресс-служба АО «НПСК» Пассажиры транспорта Москвы получили более 14 млн рублей кешбэка за проезд

Система оплаты через QR-код заработала на всех турникетах и валидаторах городского транспорта Москвы в этом году. Помимо удобства пассажиров, такой способ оплаты позволяет возвращать 15 рублей кешбэком с каждой поездки. Кешбэк будет начисляться за каждую поездку до 31 декабря 2024 года. Важно, что для его получения необходима регистрация в программе лояльности на сайте vamprivet.ru.

Стоимость проезда в городском транспорте Москвы с учётом акции составит всего 49 рублей. Таким образом жители и гости столицы до конца года могут вернуть кешбэком около 2–3 тысяч рублей при совершении двух поездок ежедневно.

Интеграция QR-кода в существующую платежную инфраструктуру на транспорте для оплаты проезда через СБП в России реализована впервые, рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова. По её словам, в других регионах страны технология оплаты через СБП осуществляется другим образом — в транспорте устанавливаются платёжные таблички. В столице реализован наиболее технологичный проект.

«Мы на протяжении нескольких месяцев вместе с коллегами из Дептранса Москвы и Московского метрополитена тестировали новый способ оплаты по QR-коду СБП», — отметила Мария Точилова. Так, в эксперименте приняли участие больше 200 добровольцев, которые дали обратную связь о проекте.

По словам Точиловой, это было крайне важно для ввода инновации. «Отзывы и комментарии тестовой группы позволили нам провести все технологические доработки, и теперь такой способ оплаты проезда можно назвать одним из самых современных как в Москве, так и во всей России», — подчеркнула она.

Пресс-служба АО «НПСК» Пассажиры транспорта Москвы получили более 14 млн рублей кешбэка за проезд

Получение кешбэка доступно после оформления бесплатной подписки СБП в приложении «Метро Москвы» (доступно в App Store и Google Play). Процесс привязки счёта занимает не более пары минут.

Для оформления бесплатной подписки СБП в приложении «Метро Москвы» необходимо выбрать из выпадающего списка банк, где у пассажира открыт счет. Перейти в приложение этого банка и подтвердить оформление подписки.

Кешбэк после оплаты поездки QR-кодом через СБП поступает на счёт в течение минуты. В метро, на МЦК и в речном транспорте оплата происходит через генерацию QR-кода в приложении «Метро Москвы» на телефоне пользователя.

Для прохода в метро, на МЦК и в речной транспорт надо сгенерировать на своем телефоне QR-код и поднести устройство к считывателю на турникете. В наземном транспорте необходимо из приложения «Метро Москвы» отсканировать QR-код, выведенный на экран валидатора. Кешбэк 15 рублей за оплату проезда по QR-коду СБП будет возвращаться в онлайн-режиме всем пользователям.

«С партнерами из НСПК мы делаем поездки в городском транспорте столицы не только комфортными, но и выгодными», — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что внедрение системы оплаты через СБП значит, что владельцы смартфонов на базе iOS вновь могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда смартфоном. «Продолжаем внедрять цифровые транспортные сервисы и совершенствовать билетную систему по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — подчеркнул Ликсутов.

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