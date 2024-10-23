Варшава, 23 октября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Власти Польши опасаются новых экономических договоренностей на саммите БРИКС, в том числе возможное создание новой платёжной системы. Об этом 23 октября заявил заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна.

Global Look Press

«Я боюсь лишь того, как бы там не дошло до слишком далеко идущих договорённостей в области экономики», — сказал он в эфире телеканала TVP Info.

Шейна добавил, что принятие обсуждаемой в БРИКС новой платёжной системы позволит производить взаиморасчёты в обход западных стран.

21 октября издание The Economist сообщило, что президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани планирует придать блоку вес, «заставив его» построить новую глобальную систему финансовых платежей, чтобы нанести удар по доминированию США в мировой финансовой системе.

Как отмечает автор публикации, платёжная система БРИКС позволила бы осуществлять экономические операции без зависимости от тех, кто решил использовать доллар и евро в качестве оружия.

Так, система под названием «мост БРИКС» позволит вести трансграничные расчёты с использованием цифровых платформ, управляемых их центральными банками, поясняется в материале.

18 октября Путин заявил, что БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, и эта роль, по словам президента, будет расти. Он отметил, что совокупный ВВП объединения составляет более 60 трлн долларов, а общая доля мирового валового продукта уверенно превышает соответствующий показатель так называемой «Группы семи».