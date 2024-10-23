Стала известна причина смерти актёра из фильма «Гастролёры» Сергея Белого
Актёр фильма «Гастролёры» Сергей Белый умер от последствий пневмонии
Пермь, 23 октября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Актёр Сергей Белый скончался в Перми на 68-м году жизни. Родственники артиста рассказали ИА Регнум, что он скончался от пневмонии. Также близкие сообщили, что СМИ публикуют неверную дату смерти.
Информация о кончине Сергея Белого появилась сегодня в его профиле на сайте Кино-Театр. ру. На сайте указана дата смерти 7 октября.
«Его похоронили больше трёх недель назад, ещё в сентябре. Похоронили в Перми. Он там родился и вырос. Сергей умер от последствий пневмонии. Болезнь его буквально за неделю убила», — рассказал его брат Эдуард.
Мужчина также рассказал, что последнее время у Белого не было крупных работ в театре или кино.
Сергей Белый родился в 1957 году. В 1983 году он окончил Пермский государственный институт культуры. Особую популярность ему принесла роль в фильме «Гастролёры» Сергея Жигунова. Также среди наиболее известных работ с его участием фильмы «Испытательный срок», «Пепел», «Город особого назначения», «Свои», «Великолепная пятёрка» и другие.