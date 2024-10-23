Пермь, 23 октября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Актёр Сергей Белый скончался в Перми на 68-м году жизни. Родственники артиста рассказали ИА Регнум, что он скончался от пневмонии. Также близкие сообщили, что СМИ публикуют неверную дату смерти.

Кадр из к. ф. «Петр». Россия. 2018 Сергей Белый

Информация о кончине Сергея Белого появилась сегодня в его профиле на сайте Кино-Театр. ру. На сайте указана дата смерти 7 октября.

«Его похоронили больше трёх недель назад, ещё в сентябре. Похоронили в Перми. Он там родился и вырос. Сергей умер от последствий пневмонии. Болезнь его буквально за неделю убила», — рассказал его брат Эдуард.

Мужчина также рассказал, что последнее время у Белого не было крупных работ в театре или кино.

Сергей Белый родился в 1957 году. В 1983 году он окончил Пермский государственный институт культуры. Особую популярность ему принесла роль в фильме «Гастролёры» Сергея Жигунова. Также среди наиболее известных работ с его участием фильмы «Испытательный срок», «Пепел», «Город особого назначения», «Свои», «Великолепная пятёрка» и другие.