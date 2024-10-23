Москва, 23 октября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Умер российский актёр из «Гастролёров» Сергей Белый, ему было 67 лет. Информация о кончине появилась в его профиле на сайте Кино-Театр. ру.

Кадр из к. ф «Пепел». Россия. 2013

Уточняется, что актёр умер ещё 7 октября. При этом причины и обстоятельства смерти не раскрываются.

Сергей Белый родился в 1957 году. В 1983 году он окончил Пермский государственный институт культуры. Особую популярность ему принесла роль в фильме «Гастролёры» Сергея Жигунова.

Также среди наиболее известных работ с его участием — фильмы «Испытательный срок», «Пепел», «Город особого назначения», «Свои», «Великолепная пятёрка» и другие.