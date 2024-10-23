Москва, 23 октября, 2024, 10:51 — ИА Регнум. В конце года на платформе «Т-Инвестиций» появятся цифровые активы на базе блокчейн-технологий. Об этом рассказал вице-президент «Т-Банка», СЕО «Т-Инвестиции» Дмитрий Панченко в рамках деловой программы по финансам и инвестициям «Толк».

Михаил Терещенко/ТАСС

«Мы заканчиваем интеграцию первой и крупнейшей в России платформы цифровых активов «Атомайз» в экосистему «Т», — заявил топ-менеджер. Он пояснил, что цифровые активы — это не акции и не облигации. Они представляют собой абсолютно новый тип инструментов для заработка, который берет лучшее от других инструментов. «Уже совсем скоро у нас появятся первые инструменты, которые потенциально позволят зарабатывать 20–25% годовых и даже больше», — добавил Панченко.

Кроме того, в этому году в приложении «Т-Инвестиций» клиенты получат возможность добавлять счета других брокеров, чтобы все счета были всегда под рукой в одном приложении, добавил топ-менеджер.

Всероссийская образовательная конференция о финансах и инвестициях «Толк» проходит 22–25 октября с участием ключевых фигур российского финансового рынка. Первая конференция «Толк», прошедшая в 2023 году, стала самым масштабным образовательным событием по инвестициям в России — в ней приняли участие офлайн и онлайн более 100 тысяч человек.

Цель конференции — развитие финансовой культуры и инвестиционной грамотности, а также повышение уровня цифровой безопасности в сфере финансов у жителей России — от школьников до пенсионеров.