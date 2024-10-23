Магас, 23 октября, 2024, 10:02 — ИА Регнум. В Ингушетии в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоится ярмарка «Дошо Гуйре». Организаторы ярмарки — республиканские министерства сельского хозяйства, молодежной политики и туризма — наградят местных аграриев, добившихся выдающихся достижений в своей деятельности. Награды будут вручены и участникам республиканских конкурсов «Личное подсобное хозяйство» и «Фестиваль цветов».

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии На ярмарке «Дошо Гуйре» в 2023 году

Конкурс «Личное подсобное хозяйство» проходит в Ингушетии уже в третий раз при поддержке главы республики Махмуда-Али Калиматова. Его призовой фонд составляет три миллиона рублей. В этом году награды получат 24 призовых места. Участников становится всё больше — в этом году было подано 412 заявок, и 145 из них прошли в следующий этап. Еще один конкурс, «Фестиваль цветов», рассчитан на цветоводов. В нём за победу могли побороться все, у кого есть красивые клумбы, цветники и палисадники. Призовой фонд здесь составляет миллион рублей, призы достанутся десяти участникам.

Ярмарка пройдет во дворце культуры города Сунжа. На площади перед дворцом будет организовано пространство для торговли, где посетители смогут приобрести товары от аграрных производителей региона по привлекательным ценам: продукция будет стоить на 15–20% ниже рынка.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что благодаря ярмарке сельхозпроизводители региона смогут представить свои достижения. «Дошо Гуйре», по его словам, имеет большое значение не только для потребителей, но и для производителей. «Ожидаем, что выставка привлечет большое количество посетителей и станет настоящим праздником для всех, кто задействован в важной для нашего региона сфере сельского хозяйства», — заявил Махмуд-Али Калиматов.