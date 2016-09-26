Москва, 26 сентября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Житель Москвы Валентин Поляков подал иск о взыскании 999 900 рублей с McDonald’s. Заявление будет рассмотрено Дорогомиловским районным судом российской столицы 30 сентября, сообщает РАПСИ.

Quartzla McDonald’s

Поляков в исковом заявлении указал, что ему требуется компенсация полученного в McDonald’s морального вреда: он позавтракал в ресторане быстрого питания на Рязанском проспекте, затем обедал в McDonald’s на Таганской площади и отравился.

Плохо ему стало в другом кафе другой сети. «Чуть позже вечером истец встретился со своей знакомой в городском кафе другой сети, где ему внезапно стало плохо и его стошнило на платье спутницы», — говорится в сообщении.

Через несколько дней ситуация повторилась: истец, вылечив отравление, опять поел в McDonald’s и опять с ним случилась неприятность с той же знакомой. «Как и в первый раз, его стошнило на ту же спутницу», — говорится сообщение.

Сложившаяся ситуация заставила истца обратиться за помощью в лабораторию. Пробы еды из McDonald’s были отправлены на анализ в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория». В продуктах питания обнаружили кишечную палочку, «показатель несвежести превысил нормативы в 60 раз». После этого Поляков обратился в суд.