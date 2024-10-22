Казань, 22 октября, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, привлекает внимание всего мира. Как пишут крупные зарубежные СМИ, мероприятие доказало, что попытка Запада сделать Россию страной-изгоем провалилась.

Максим Богодвид/РИА Новости

Так, бразильское издание O Correio Brazilense пишет, что БРИКС является больше экономическим, нежели политическим объединением. В материале сказано, что БРИКС приобретает антизападный уклон ввиду «новой холодной войны между США и РФ на фоне торгового спора Северной Америки с Китаем».

Авторы публикации американского Bloomberg заявили, что участники БРИКС разделились во мнениях по вопросу о снижении зависимости от доллара. The Economist отмечает, что президент России Владимир Путин надеется в рамках проведения саммита «извлечь выгоду» из недовольства руководителями целого ряда стран нынешней ролью доллара.

В материале французской газеты Le Monde указано, что несмотря на попытки западных стран изолировать Россию от мира, у неё нет недостатка в союзниках.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Кремля ранее проинформировала, что лидеры стран — членов БРИКС на саммите уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

Владимир Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибыли на саммит. На данный момент прошли встречи российского лидера с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпинем. С обеих сторон отмечалось, что переговоры отличились теплотой и дружеским настроем.