Москва, 22 октября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил (ВС) России точечным ракетным ударом с БПЛА «Иноходец» уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота» в курском приграничье. Об этом 22 октября проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Мария Марикян/РИА Новости

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявили замаскированную позицию станции РЭБ «Нота» ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, российские бойцы после подтверждения точных координат местонахождения станции РЭБ противника приняли решение о точечном огневом воздействии. В результате точечного ракетного удара РЭБ Вооружённых сил Украины (ВСУ) вместе с расчётом была уничтожена.

По данным Минобороны на 22 октября, ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 340 военных и три танка. Общие потери ВСУ с начала боевых действий в Курской области превысили 25,6 тыс. человек.

Кроме того, украинские подразделения лишились 172 танков, 89 БМП, 103 бронетранспортёров, 982 боевых бронированных машин, 675 автомобилей, 221 артиллерийского орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня.