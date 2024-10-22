Москва, 22 октября, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Новосадовое в ДНР, сообщила 22 октября пресс-служба Министерства обороны.

Также пресс-служба военного ведомства проинформировала, что в минувшие сутки средства ПВО РФ сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 77 беспилотников противника. Совокупные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации превысили 2000 человек.

Повсеместные успехи российской армии и отступление ВСУ в обозримой перспективе создают угрозу полного обрушения украинского фронта, к такому выводу приходят и западные, и украинские обозреватели, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.

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