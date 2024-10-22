Будапешт, 22 октября, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Американские спецслужбы оповестили власти Венгрии о подготовке злоумышленниками к неким «действиям» на годовщину восстания 1956 года. Предположительно, преступники 23 октября могут угрожать охраняемым лицам, сообщило 21 октября издание Telex со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

Defense.gov Аналитический центр. Разведка США

«В выходные венгерские службы получили информацию от сотрудничающей с ними американской партнёрской службы о том, что молодые люди в онлайн-группе беседовали об акции с участием охраняемых лиц, запланированной на ближайшее время», — уточнили авторы.

Согласно источникам, разведка США сообщила об этом венгерским властям почти две недели назад.

После этого в Будапеште задержали шесть молодых людей, но боевого оружия у них не нашли.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в интервью журналу «Национальная оборона» заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовили покушение из-за его позиции по украинскому конфликту. Также он отметил прямую связь потенциального покушения с нападениями на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Речь идёт о политиках, неугодных западному мейнстриму. По схожим причинам под угрозой находится и президент Сербии Александр Вучич, спецслужбы страны заботятся о его безопасности, подчеркнул Вулин.