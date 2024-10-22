В ночь на 22 октября целью вражеских атак стали спиртзаводы в Тульской области. О пострадавших помещениях Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовского района сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, ситуация находится под контролем. Таким известием ознаменован новый, 971-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что сегодня, 22 октября, в 5:20 по местному времени в городе Рассказово, предположительно, в результате прилета беспилотника на предприятии АО «Биохим» раздался взрыв с последующим возгоранием.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В 6:24 пожар был потушен. Все необходимые службы города дежурят на месте», — отметил тамбовский губернатор.

Массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) отразили в Брянской области. К настоящему времени известно об уничтожении силами ПВО Министерства обороны РФ более 10 БПЛА.

Тем временем экипаж Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3924363" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа экипажа Ми-28НМ в курском приграничье

«Каждый вылет для нас — большая ответственность, работаем на результат, победа будет за нами», — подчеркнул командир вертолета Илья.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.