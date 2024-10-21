Солсбери, Великобритания, 21 октября, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Британский певец, бывший солист металл-группы Iron Maiden Пол Ди’Анно (настоящая фамилия Эндрюс) ушёл из жизни в возрасте 66 лет, передаёт портал loudersound.

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«От имени его семьи Conquest Music с прискорбием подтверждает смерть Пола Эндрюса, известного как Пол Ди’Анно», — сказано в сообщении.

Музыкант скончался у себя дома в городе Солсбери, графство Уилтшир. Родственники сообщили журналистам, что смерть музыканта наступила из-за серьёзных проблем со здоровьем. Больше никаких подробностей не приводится.

Коллектив Iron Maiden выразил соболезнования семье и близким умершего музыканта, добавив, что Ди"Анно занимался музыкой вплоть до последних дней жизни.

В 1978 году Пол Ди’Анно стал вокалистом Iron Maiden. С его участием были записаны многие хиты группы. Солист покинул коллектив в 1981 году, после чего он начал выступать в нескольких британских группах. К примеру, в Killers и Praying Mantis.

С 2023 года из-за проблем со здоровьем Ди’Анно выступал в инвалидном кресле. Однако это не помешало ему дать более 100 концертов за полтора года.