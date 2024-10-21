Москва, 21 октября, 2024, 18:48 — ИА Регнум. В подмосковном городе Чехов следователи возбудили уголовные дела в отношении бывшего руководства коммунального предприятия из-за кражи «фекальных насосов», рассказал источник ИА Регнум.

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По данным следствия, двое ныне бывших руководителей МП «ЖКХ Чеховского района» провели несколько фиктивных сделок, присвоив в общей сложности более 1 млн рублей.

Так, в мае прошлого года, один из коммунальщиков заключил с компанией, занимающейся ремонтом котельных договор о якобы поставке и установке новых насосов. При этом сами насосы уже давно были закуплены в другом месте, а установили их сами работники МП «ЖКХ Чеховского района».

Сумма сделки превысила 429 тыс. рублей.

Всего через месяц тот же «предприимчивый» руководитель коммунального предприятия и его заместитель снова провернули мошенническую схему с насосами. В этот раз с фекальными. Их муниципальное предприятие заключило договор по замене фекальных насосов на очистных сооружениях в посёлке Любучаны в Чеховском городском округе. В реальности никакие насосы не менялись, однако акт о якобы выполненных работах подписан был. Сумма ущерба поставила почти 630 тыс. рублей.

Следователи возбудили дела по статье о мошенничестве. Согласно УК РФ, за указанные преступления чеховским коммунальщикам может грозить большой штраф и до пяти лет лишения свободы.