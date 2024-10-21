Белгород, 21 октября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Энергоснабжение брянского завода «Группа Кремний Эл» нарушено из-за атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ночь на 19 октября. Об этом сообщается на сайте компании.

ТАСС

«В результате ночной террористической атаки на производственные и административные корпуса завода нарушено энергоснабжение», — сказано в сообщении.

По словам гендиректора предприятия Олега Данцева, основной задачей на данный момент является скорейшее возобновление производства изделий электронной техники с целью безусловного выполнения планов.

Ранее ИА Регнум передавало, что украинские военные в ночь на 19 октября атаковали беспилотниками Брянскую область. Над территорией региона было перехвачено и уничтожено семь вражеских беспилотников самолётного типа.

В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при отражении атаки нескольких БПЛА один из дронов врезался в нежилое здание. Он добавил, что благодаря слаженной работе всех оперативных служб удалось не допустить возникновения пожара.

21 октября стало известно, что российские бойцы отразили ещё одну попытку ВСУ атаковать Брянскую область, используя беспилотный летательный аппарат.