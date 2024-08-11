Лондон, 11 августа, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Рентгенологов в Великобритании обязали спрашивать перед исследованием о возможной беременности абсолютно всех пациентов, независимо от пола. Об этом 10 августа сообщило издание Telegraph.

Petrov Sergey/Global Look Press

Уточняется, что сразу в нескольких больницах и медцентрах Лондона рентгенологам дали поручение в обязательном порядке опрашивать на наличие беременности всех пациентов в возрасте от 12 до 55 лет включительно, невзирая на половую принадлежность. Отмечается, что распоряжение дано в рамках руководства по обеспечению инклюзивности, разработанного обществом рентгенологов.

Как поясняется в материале, решение принято рентгенологами после инцидента с мужчиной-трансгендером, который не знал о своей беременности, и ему провели компьютерную томографию. Лаборанты радиологического отделения уточнили, что пациенты заполняют анкету, где сами указывают пол, в том числе при рождении, предпочитаемое имя и местоимение.

Сотрудники Национальной системы здравоохранения отметили, что новые требования пациенты встретили с гневом и замешательством. Рентгенологи рассказали, что после вопросов о беременности мужчины уходят в бешенстве, женщины часто плачут из-за необходимости пояснять, отчего у них не может быть детей, а родители детей приходят в ярость и пытаются оскорбить медиков.

Новую рекомендацию сотрудники Национальной системы здравоохранения назвали «унизительной» для пациентов и медиков и призвали вернуться к здравому смыслу. В свою очередь, общество рентгенологов, напротив, настаивает на использовании практики в масштабах всей страны, распространяя руководство по больницам Великобритании.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывший советский офицер Руслан Рюмшюссель, который долгие годы жил в Германии, а в 2024-м бежал в Россию, рассказал в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой, как трансгендеры «захватывают» Германию и как он подвергся преследованию за свою политическую позицию.