Москва, 21 октября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду выдвинула серьёзное обвинение, когда заявила, что страна в период выборов подверглась беспрецедентной атаке со стороны криминальных группировок и иностранных сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 октября журналистам.

Дмитрий Осматеско/РИА Новости Президент Молдавии Майя Санду

Санду утверждает, отметил он, что некие «криминальные группировки» якобы пытались отобрать у неё голоса, но не раскрыла подробностей. Кроме того, обвинение достаточно серьёзное, и общественности должны быть представлены какие-то доказательства.

«Если она говорит, что она недополучила голоса из-за неких «преступных группировок», она должна предъявить доказательства», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Молдавия, как утверждает действующий президент Санду, подверглась «атаке криминала» перед выборами.

По данным молдавского ЦИК, после обработки 98,29% протоколов Санду лидирует на выборах с результатом 41,92% голосов. Второе место занимает кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло, набравший 26,35% голосов. Так как никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, необходим второй тур выборов. Он запланирован на 3 ноября.