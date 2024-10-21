Кривой Рог, Украина, 21 октября, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Места дислокации украинских офицеров поражены в городе Кривой Рог Днепропетровской области, сообщил 21 октября координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

MOD Russia/Global Look Press

По информации подполья, поздно вечером 19 октября был зафиксирован прилёт в гостиницу «Дружба», где находились представители стран НАТО и украинские военные «в звании не ниже майора». К гостинице всю ночь прибывали скорые, из здания выносили трупы.

«Этой ночью, вернее ближе к 23:00 20 октября, прилетело в гостиницу «Центральный», где тоже по некой «случайности» жили всякие бандеровские террористы немалого звания и их западные коллеги», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Ранее ИА Регнум сообщало, что взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне сигнала воздушной тревоги. Сигнал, предупреждающий об опасности с воздуха, на момент взрывов звучал в 14 регионах Украины.

Ранее в этом городе сожгли микроавтобус, предназначенный для отправки бойцов ВСУ на передовую. Предположительно, это сделали подростки.