Кривой Рог, Украина, 19 октября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. В Кривом Роге сожгли микроавтобус, предназначенный для отправки военных на передовую. Об этом 19 октября сообщил Telegram-канал «Политика страны».

[Иван Шилов ИА REGNUM]

«В Кривом Роге сожгли бус волонтёра ВСУ, который собирались отправить на фронт», — указано в сообщении.

По словам волонтёра, поджог совершили подростки.

Как передавало ИА Регнум, похожий случай произошёл 4 сентября — тогда в Киеве неизвестные подожгли микроавтобус украинских военнослужащих.

По мнению экспертов, массовые поджоги машин военных ВСУ на Украины связаны с тем, что жители принимают их за транспорт ТЦК (украинский аналог военкомата). Так, в ночь на 23 августа в Деснянском районе на северо-востоке Киева неизвестные подожгли четыре автомобиля, принадлежавшие украинским военнослужащим. Всего за ночь на Украине суммарно сожгли шесть машин военных ВСУ.

Также о подобных инцидентах с поджогом сообщалось 11 августа. Неизвестные сожгли в Днепре и Одессе автомобили, принадлежавшие Вооружённым силам Украины,

16 августа на Украине задержали шесть человек, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ. Отмечалось, что четверо из них являются несовершеннолетними. Трое задержанных подозреваются в нарушении статьи «Диверсия, совершённая в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц», им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.