Москва, 21 октября, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Верховная рада Украины не является целью Вооружённых сил России, поскольку относится к объектам культурного наследия. Об этом 20 октября заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

«Это не здание Верховной рады Украины, это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию, и у нас очевидным образом рука не поднимается на наше», — указала она.

Симоньян, приводя аналогию, подчеркнула, что ни одному нормальному человеку не придёт в голову разрушать то, с чем связана с его жизнь или что он считает своим.

По её словам, киевский режим этого не понимает, а его бесчувственное и жестокое отношение проявляется в агрессии против мирного населения, проживающего на освобождённых Россией территориях.

Как передавало ИА Регнум, в Министерстве обороны России неоднократно подчёркивали, что российские военные в рамках специальной военной операции наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и объектам, используемым киевским режимом в военных целях.

В апреле ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак заявил, что Россия не заинтересована в физическом устранении главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, тот должен предстать перед судом и рассказать о преступлениях киевского режима. При этом эксперт допустил, что устранить Зеленского может Запад, о причастности к преступлениям которого тот осведомлён.