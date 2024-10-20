Вашингтон, 21 октября, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Кнопки и переключатели в будущем способны массово вытеснить сенсорные панели с рынка персональной электроники. Об этом 20 октября пишет американское издание The Wall Street Journal.

geralt Красная кнопка

Отмечается, что производители гаджетов, бытовых приборов и автомобилей всё чаще используют кнопки и переключатели вместо сенсорных панелей. Издание указывает, что так называемая эпоха «тирании сенсорных экранов» постепенно сходит на нет. сенсоры уже не воспринимаются как премиальная функция, в то время, как продуманные переключатели и кнопки уже сейчас добавляют ценности тому или иному устройству в глазах потребителей.

Например, в автомобилестроении всё большее количество кнопок в своих моделях используют такие крупные концерны как Kia, BMW и Volkswagen. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке гаджетов и бытовых приборов.

В частности, новая 16-я версия iPhone от Apple оснащена дополнительной кнопкой для управления камерой. При этом именно Apple стала законодательницей «моды» в мире гаджетов и в течение многих лет «приучала» пользователей к сенсорному экрану.

Новая тенденция получила название re-buttonization - возвращение к кнопкам. Предполагается, что явление связано с тем, что сенсорные панели иногда усложняют использование устройства, требуя зрительного контроля. Установлено, что водители тратят на 40 секунд больше на управление функциями машины с их помощью, чем если бы использовали физические кнопки и переключатели. Сенсоры могут отвлекать водителя от слежения за дорогой и оценки ситуации на дороге, что снижает безопасность вождения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в январе 2024 года американский предприниматель Илон Маск сообщил о первом в мире человеке, получившем мозговой чип. Имплант вживили в мозг Ноланда Арбо, который оказался парализованным после несчастного случая.

По словам Илона Маска, технология позволяет носителям с помощью мыслей управлять практически любым устройством, в том числе телефоном или компьютером.

Предприниматель выразил надежду на то, что в течение десяти лет миллионы людей добровольно станут обладателями мозгового импланта Neuralink.