Берлин, 20 октября, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Первый президент России Борис Ельцин в 1999 году во время встречи с тогдашним американским коллегой Биллом Клинтоном просил его оставить Москве заботу о Европе. Об этом рассказал историк из Потсдамского университета Бастиан Маттео Скианна, сообщил 20 октября немецкий журнал Der Spiegel.

РИА Новости/Владимир Родионов

«У меня есть просьба. Просто отдать Европу России. США не в Европе. Европейцы должны заботиться о Европе. А Россия наполовину европейская и наполовину азиатская», — процитировал Скианна Ельцина в своей книге.

Клинтон заявил, что такая идея не понравится европейцам. Ельцин не исключил этого, но подчеркнул, что Москва находится в Европе. Он предложил США заботиться о безопасности других государств.

Как передавало ИА Регнум, в январе была опубликована стенограмма переговоров Ельцина и Клинтона в 1994 году. Российский лидер говорил, что в случае расширения НАТО первой в альянс нужно принять РФ. Он предлагал создать «картель» из США, России и стран Европы, который будет следить за международной безопасностью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стенограмму, предположил, что российское руководство в то время было в «розовых очках» и думало, что можно доверять Западу. Как оказалось, верить было нельзя, и теперь Россия занимает намного более трезвую позицию по этому вопросу.