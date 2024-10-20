Москва, 20 октября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 20 октября поздравил с профессиональным праздником работников пищевой промышленности и поблагодарил их за труд.

М. Мишина/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Около 320 пищевых предприятий столицы обеспечивают москвичей и жителей страны качественной продукцией.

«Ежедневно московские промышленники производят порядка 39,7 т пирожных и тортов, 14,3 тыс. банок соков из фруктов и овощей, 52 т сыров, 364 тонны варёной колбасы. Наши предприятия стабильно наращивают объёмы выпуска продукции», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Для этого обновляется парк оборудования и устанавливают модернизированные конвейерные линии, налаживается цифровизация процессов. Для помощи предприятиям город предлагает свыше 20 системных мер поддержки.

Как сообщало ИА Регнум в июле, московские производители пищевой промышленности на 10% увеличили свой оборот в январе–мае текущего года. Его объём за первые пять месяцев 2024 года превысил 319 млрд рублей. На столицу пришлось 6,2% всего российского оборота пищевой отрасли.