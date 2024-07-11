Москва, 11 июля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Московские производители пищевой промышленности на 10% увеличили свой оборот в январе–мае текущего года. Как сообщила заместитель мэра Москвы и руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, объём оборота за первые пять месяцев 2024 года превысил 319 миллиардов рублей.

ИА REGNUM Представители пищевой промышленности

«Московская пищевая промышленность активно развивается, увеличивая производство и доставляя продукцию как москвичам, так и в другие регионы России, — заявила Багреева. — За первые пять месяцев 2024 года предприятия отрасли увеличили свой оборот на почти 10%, достигнув отметки в 319,1 миллиарда рублей».

По словам руководителя департамента экономической политики и развития Москвы, доля пищевой индустрии в промышленном обороте города в январе–мае 2024 года составила около 11%. На столицу пришлось 6,2% всего российского оборота пищевой отрасли.

«В 2024 году производство продуктов питания в Москве выросло почти на 140% по сравнению с прошлым годом. По поручению мэра Москвы в городе действует более 20 антикризисных инструментов, помогающих модернизировать производства, расширять цеха, закупать оборудование и многое другое», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как ранее сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, оборот столичных предприятий пищевой промышленности в течение первых двух месяцев 2024 года достиг почти 123 миллиардов рублей.