Москва, 20 октября, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Иск бизнесмена Валентина Демчука к предпринимателю Арсению Шульгину, который является сыном певицы Валерии, урегулирован. Об этом в беседе с ТАСС рассказал продюсер и муж исполнительницы Иосиф Пригожин.

Владимир Гердо/ТАСС

«Это гражданско-правовое дело. Арсений — предприниматель. Гражданское-правовые отношения выясняются у предпринимателей часто, странно из этого делать новость. Насколько мне известно, стороны урегулировали спор, вопрос закрыт», — сказал Пригожин.

Как передавало ранее ИА Регнум, Демчук подал к Арсению Шульгину иск на сумму более $500 тыс. Тверской суд Москвы подтвердил, что иск был принят к производству 7 июня и сейчас продолжается его рассмотрение, которое пока отложено до конца ноября. При этом сумма исковых требований несколько раз изменялась.