Москва, 20 октября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Предприниматель Валентин Демчук подал к сыну певицы Валерии бизнесмену Арсению Шульгину иск на сумму более $500 тыс. Это следует из материалов искового заявления.

Вадим Тараканов/ТАСС Музыкант Арсений Шульгин

В документе, выдержку из которого приводит ТАСС, Демчук просит суд взыскать с ответчика по договору займа свыше $587 тыс.

Тверской суд Москвы подтвердил, что иск был принят к производству 7 июня и сейчас продолжается его рассмотрение, которое пока отложено до конца ноября. При этом сумма исковых требований несколько раз изменялась.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября газета The Daily Mail написала, что крупный британский собственник недвижимости Питер Андреевич 20 лет назад переоформил всё имущество на свою невесту Магали Монтрей и после развода с женой лишился его. Все попытки мужчины отсудить своё имущество у бывшей супруги оказались неудачными.

Принадлежащая одному из сооснователей «Вайлдберриз» Владиславу Бакальчуку компания «ВБ Девелопмент» 14 октября подала иск в арбитражный суд Московской области о взыскании с него 37,1 млрд рублей. На тот момент иск ещё не приняли к производству.