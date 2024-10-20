Москва, 20 октября, 2024, 18:51 — ИА Регнум. С начала программы реновации в Москве в 2017 году переезд уже начали жители 1073 старых домов, из них 812 зданий полностью расселили. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Дома располагались во всех административных округах столицы. На их месте появятся современные новостройки с сопутствующей инфраструктурой по стандартам программы реновации. Сейчас на стадии проектирования и строительства находится около 460 жилых комплексов, общая площадь квартир в которых — 9 млн кв. м», — процитировал Ефимова официальный портал мэра Москвы.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, наибольшее количество домов расселили на юго-востоке столицы — 134 здания, на востоке — 114, а в ЗАО — 106 домов. На первых этажах новостроек открывались центры информирования по переселению, в которых предоставлялась бесплатная помощь на всех этапах переезда.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что за все время реализации программы квартиры в новостройках получили около 135,6 тыс. москвичей. На юго-востоке столицы новые квартиры получили свыше 24,3 тыс. человек. Около 17,8 тыс. москвичей переехали в новые дома на востоке города. Более 17 тыс. человек получили ключи от квартир в новостройках на западе столицы. В Северном и Юго-Западном административных округах ключи от новых квартир получили свыше 16,6 тыс. и 15 тыс. жителей соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы решили сделать программу реновации жилого фонда постоянной. Представление о том, что программа реновации на 100% финансируется из бюджета, не соответствует действительности, подчеркнул градоначальник. Она выйдет на самоокупаемость в 2032 году. После этого постепенно расходы на программу будут возвращаться в столичный бюджет за счёт продажи дополнительного жилья, построенного в рамках реновации.