Москва, 16 октября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Власти Москвы решили сделать программу реновации жилого фонда постоянной. Об этом 16 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Мы приняли сейчас решение оставить заделы для будущих этапов реновации, сделав реновацию жилого фонда города Москвы постоянной, а не разовой, для того чтобы фонд постоянно реновировался, город постоянно обновлялся, и наши граждане, наши жители жили в комфортном современном жилье», — сказал он в ходе выступления на Форуме инновационных финансовых технологий в образовательном центре «Сириус».

По словам градоначальника, представление о том, что программа реновации на 100% финансируется из бюджета не соответствует действительности. Она выйдет на самоокупаемость в 2032 году. После этого постепенно расходы на программу будут возвращаться в столичный бюджет за счёт продажи дополнительного жилья, построенного в рамках реновации.

Впоследствии бюджетные средства будут тратиться лишь на возведение социальных, культурных и иных инфраструктурных объектов, что итак является стандартной городской практикой.

Форум инновационных финансовых технологий проходит в Сочи с 16 по 18 октября.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Собянин заявил, что строительство домов по программе реновации в Москве в ближайшие годы будет нарастать в арифметической прогрессии. В столице по этой программе предполагается строить до 4 млн кв. м. в год.

Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов сообщил, что до конца октября по программе реновации в новые дома будут переселены более 6 тыс. москвичей. Рядом с домами обустроены игровые и спортивные площадки, зоны отдыха.