Москва, 20 октября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Три человека пострадали при наезде автомобиля на пешеходов на востоке Москвы. Об этом 20 октября сообщили в Госавтоинспекции столицы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Предварительно, на пересечении Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на трёх пешеходов», — написала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

У пострадавших ранения различной степени тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции на месте устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября в Санкт-Петербурге на пешеходном переходе автомобиль Citroën сбил беременную женщину и троих детей. Авария произошла утром на проспекте Науки возле гипермаркета. Пострадавшие получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

20 сентября в Москве произошла авария на улице Генерала Дорохова. В результате столкновения семи автомобилей пострадали три человека. Получившую травмы женщину доставили в Боткинскую больницу. Одного мужчину осмотрели на месте, ещё один пострадавший отказался от госпитализации.