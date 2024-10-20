Санкт-Петербург, 20 октября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик попал в больницу после укуса карликовой свиньи (минипига). Об этом 20 октября сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

AP/TASS

«Инцидент произошел в Петербурге. Бабушка повела внука в антикафе с минипигами, где ребёнок игрался с животными, но в один момент поросёнок укусил его за палец до крови», — сказано в публикации.

По данным РЕН ТВ, мальчик рассказал об укусе маме, которая отвела его в больницу. Врачи сочли состояние ребёнка удовлетворительным, но всё же госпитализировали его для дальнейшего наблюдения.

Как передавало 14 сентября ИА Регнум, в Вашингтоне выдра напала на ребёнка, который гулял с матерью вдоль берега реки. Животное набросилось на мальчика и утащило его под воду. Женщина вытащила ребёнка из воды, зверь же успел несколько раз укусить её за руку.

Ранее в зоопарке Naples Zoo в американском штате Флорида тигр укусил за руку сотрудника компании по уборке, зашедшего в вольер дикого животного. Пострадавший 20-летний мужчина был направлен в больницу.