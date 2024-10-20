Элиста, 20 октября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в селе Плодовитом в Калмыкии. Об этом 20 октября сообщило МЧС.

МЧС России. Кадр из видео

«Жильё не было оборудовано пожарным извещателем. Прибор звуком предупредил бы о задымлении. Шанс на спасение был бы у всех», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что огонь распространился на площади 100 кв. м, в тушении были задействованы шесть специалистов и одна единица техники.

Как передавало ИА Регнум, трое детей погибли при пожаре в жилом частном доме в Тульской области. Возгорание произошло в ночь на 20 октября в киреевской деревне Демидовке. Дом не был оборудован противопожарной сигнализацией. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела девочки 8 лет, мальчиков 3 и 4 лет. Родителей дома не было.