Тула, 20 октября, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Трое детей погибли при пожаре в жилом частном доме в Тульской области. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уточняется, что возгорание произошло в ночь на 20 октября в киреевской деревне Демидовка. Сотрудники МЧС пояснили, что дом не был оборудован противопожарной сигнализацией.

«При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела девочки 8 лет, мальчиков 3 и 4 лет. Родителей дома не было. Дети остались один на один с бедой», — отмечает пресс-служба ведомства.

Открытое горение ликвидировано, площадь горения составила 48 кв. метров. В 03:16 мск в МЧС сообщили, что пожар в Тульской области ликвидирован. На месте происшествия работали 15 специалистов и шесть единиц техники. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателю.

Пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщила, что по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На месте пожара работают следователи и криминалисты, восстанавливая картину произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Кирсанове при разборе завалов в пятиэтажном доме, частично обрушившемся после взрыва газа, обнаружено тело четвёртого погибшего жильца.

В Кирсанове на четвёртом этаже жилого дома № 29 на улице Коммунистической рано утром 19 октября прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о гибели двух человек и о восьми пострадавших.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Тело третьего погибшего спасатели обнаружили при разборе завалов.

Егоров ввёл в Кирсанове режим чрезвычайной ситуации, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим и оставшимся без крова.