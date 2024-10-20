В Турции похоронили погибшую при странных обстоятельствах россиянку Караджу
Анкара, 20 октября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. В турецком посёлке Хатипли похоронили россиянку Маргариту Караджу, тело которой 15 октября было обнаружено на севере страны. Об этом 20 октября сообщило турецкое издание OrduGazete.
На церемонию прощания приехали родственники 57-летней женщины из России и Турции. Молитвы над телом читал протестантский пастор Том Скотт.
Как передавало ИА Регнум, женщина пропала 8 октября, когда она вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. Об исчезновении в тот же день сообщили её родственники, после чего турецкая полиция и силы безопасности начали широкомасштабные поиски. Тело Караджи было обнаружено турецкой полицией в провинции Орду 15 октября.
Правоохранительные органы Турции начали расследование в связи с гибелью россиянки. На данный момент установить причины смерти пока не удалось.
В сентябре спасательные службы Индонезии начали поиски россиянки Александры Мордовиной, родственники которой заявили о пропаже девушки на индонезийском острове Ломбок. Сообщалось, что девушка в одиночку отправилась на активный вулкан Ринджани, а в последний раз выходила на связь 30 августа. 12 октября стало известно, что поиски пропавшей россиянки, продолжавшиеся полтора месяца, прекращены.