Анкара, 20 октября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. В турецком посёлке Хатипли похоронили россиянку Маргариту Караджу, тело которой 15 октября было обнаружено на севере страны. Об этом 20 октября сообщило турецкое издание OrduGazete.

Соцсети Маргарита Караджа

На церемонию прощания приехали родственники 57-летней женщины из России и Турции. Молитвы над телом читал протестантский пастор Том Скотт.

Как передавало ИА Регнум, женщина пропала 8 октября, когда она вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. Об исчезновении в тот же день сообщили её родственники, после чего турецкая полиция и силы безопасности начали широкомасштабные поиски. Тело Караджи было обнаружено турецкой полицией в провинции Орду 15 октября.

Правоохранительные органы Турции начали расследование в связи с гибелью россиянки. На данный момент установить причины смерти пока не удалось.

В сентябре спасательные службы Индонезии начали поиски россиянки Александры Мордовиной, родственники которой заявили о пропаже девушки на индонезийском острове Ломбок. Сообщалось, что девушка в одиночку отправилась на активный вулкан Ринджани, а в последний раз выходила на связь 30 августа. 12 октября стало известно, что поиски пропавшей россиянки, продолжавшиеся полтора месяца, прекращены.