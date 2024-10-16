Анкара, 16 октября, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Турецкая полиция обнаружила в провинции Орду тело россиянки, пропавшей без вести неделю назад. По факту инцидента начато расследование, сообщило 15 октября агентство DHA.

Dickelbers Турецкая полиция

«Найдено безжизненное тело 57-летней Маргариты Караджа, гражданки России… Начато расследование инцидента», — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина пропала 8 октября, когда она вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. Об исчезновении в тот же день сообщили её родственники, после чего турецкая полиция и силы безопасности начали широкомасштабные поиски.

На данный момент проводится расследование происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре спасательные службы Индонезии начали поиски россиянки Александры Мордовиной, родственники которой заявили о пропаже девушки на индонезийском острове Ломбок. Сообщалось, что девушка в одиночку отправилась на активный вулкан Ринджани, а в последний раз выходила на связь 30 августа. 12 октября стало известно, что поиски пропавшей россиянки, продолжавшиеся полтора месяца, прекращены.