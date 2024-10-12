Матарам, Индонезия, 12 октября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Поиски российской гражданки Александры Мордовиной, пропавшей на острове Ломбок в Индонезии, прекращены. Родственники готовят документы для признания её пропавшей без вести, сообщает 12 октября MK.RU.

AP/TASS

Пока 44-летнюю женщину считают живой. Однако поиски, которые шли полтора месяца, не дали результатов. Дизайнер из Москвы в одиночку отправилась на активный вулкан Ринджани, в последний раз она выходила на связь 30 августа.

Первыми поисковую операцию свернули местные полицейские, затем родственники перестали платить добровольцам, которые пытались найти Александру. Объявленное вознаграждение в размере 15 млн рупий, что примерно соответствует 100 тыс. рублей, не помогло.

Родные москвички вместе с правозащитниками пытаются получить от полиции статус дела, информацию о проведённой операции и заключение о приостановке поисков.

По информации издания, Александра в последнее время жила на Бали вместе с мужем, но незадолго до своего исчезновения рассталась с ним. В последнем сообщении, отправленном родственникам, она рассказала, что провела в пути шесть часов и уже подходит к кратеру вулкана. Женщина сожалела, что «одна попёрлась» на вулкан.

По словам местных жителей, «нормальный человек» не пошёл бы в одиночку на вулкан из-за опасных джунглей и риска встретить диких животных. Жители предположили, что россиянка могла укрыться в любой из окрестных деревень, чтобы таким образом проучить бывшего мужа.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники национального парка Ринджани указали на странность в поведении туристки. Женщина взяла с собой часть багажа из номера отеля, чего обычно не делают для подъёма на гору, а скутер и шлем, напротив, оставила на месте.

Ринджани — второй по высоте пик в Индонезии (3726 м). Путь к вершине лежит через джунгли с дикими обезьянами, восхождения без гида запрещены.