Москва, 20 октября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Последнее сообщение бывший вице-президент компании «ЮКОС ЭП» Михаил Рогачёв отправил сестре. Об этом 20 октября сообщает MK.RU.

Global Look Press/Alexandr Aleshkin/Russian Look Михаил Рогачёв

По информации издания, Рогачёв обратился к сестре за помощью, сообщив, что «плохо соображает».

Как передавало ИА Регнум, Рогачёв погиб 19 октября в Москве, ему было 64 года. Тело одного из бывших руководителей «ЮКОСа» нашли около дома в Протопоповском переулке, где он жил.

Рогачёв с 1996 по 2007 год занимал руководящие посты в корпорации «ЮКОС». Позже он был исполнительным директором группы «ОНЭКСИМ», заместителем генерального директора горно-металлургической компании «Норильский никель».