СМИ рассказали о последнем сообщении бывшего топ-менеджера «ЮКОСа» Рогачёва
MK.RU: последнее сообщение бывший топ-менеджер «ЮКОСа» Рогачёв отправил сестре
Москва, 20 октября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Последнее сообщение бывший вице-президент компании «ЮКОС ЭП» Михаил Рогачёв отправил сестре. Об этом 20 октября сообщает MK.RU.
Global Look Press/Alexandr Aleshkin/Russian Look
Михаил Рогачёв
По информации издания, Рогачёв обратился к сестре за помощью, сообщив, что «плохо соображает».
Как передавало ИА Регнум, Рогачёв погиб 19 октября в Москве, ему было 64 года. Тело одного из бывших руководителей «ЮКОСа» нашли около дома в Протопоповском переулке, где он жил.
Рогачёв с 1996 по 2007 год занимал руководящие посты в корпорации «ЮКОС». Позже он был исполнительным директором группы «ОНЭКСИМ», заместителем генерального директора горно-металлургической компании «Норильский никель».