Москва, 19 октября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. В Москве погиб бывший вице-президент по корпоративному менеджменту компании «ЮКОС ЭП» Михаил Рогачёв. Об этом 19 октября сообщает MK.RU.

ТАСС/Марат Абулхатин

По предварительным данным, 64-летний Рогачёв выпал из окна, его тело нашли около 08:30 возле дома в Протопоповском переулке, где он жил. Официальной информации пока нет.

Рогачёв с 1996 по 2007 год занимал руководящие посты в корпорации «ЮКОС». Позже он был исполнительным директором группы «ОНЭКСИМ», заместителем генерального директора горно-металлургической компании «Норильский никель».