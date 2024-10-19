В Москве погиб один из бывших руководителей «ЮКОСа» Михаил Рогачёв
MK.RU: в Москве погиб один из бывших руководителей «ЮКОСа» Михаил Рогачёв
Москва, 19 октября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. В Москве погиб бывший вице-президент по корпоративному менеджменту компании «ЮКОС ЭП» Михаил Рогачёв. Об этом 19 октября сообщает MK.RU.
ТАСС/Марат Абулхатин
По предварительным данным, 64-летний Рогачёв выпал из окна, его тело нашли около 08:30 возле дома в Протопоповском переулке, где он жил. Официальной информации пока нет.
Рогачёв с 1996 по 2007 год занимал руководящие посты в корпорации «ЮКОС». Позже он был исполнительным директором группы «ОНЭКСИМ», заместителем генерального директора горно-металлургической компании «Норильский никель».