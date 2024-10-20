Ковровский район, Владимирская область, 20 октября, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Во Владимирской области в промзоне Ковровского района загорелся цех по производству дверей, площадь пожара составила 2,4 тыс. квадратных метров, сообщили 20 октября в МЧС РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Пожарный

«В посёлке Ручей Ковровского района горит производственное здание по изготовлению дверей на 2400 квадратах», — сообщили в ведомстве.

В тушении пожара участвует 31 специалист, задействовано 11 единиц техники. Пострадавших в результате ЧП нет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3924002" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры тушения пожара во Владимирской области

Как сооббщало ИА Регнум, 18 октября в Калининградской области вспыхнул пожар в ангаре строящегося завода по производству картофеля фри в Черняховске. Площадь пожара составила 2 тыс. квадратных метров.

На следующий день, 19 октября, в Ростове-на-Дону загорелся цех по производству металлопластиковых окон. Огонь охватил 900 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.