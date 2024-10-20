Крупный пожар охватил цех по производству дверей во Владимирской области
Ковровский район, Владимирская область, 20 октября, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Во Владимирской области в промзоне Ковровского района загорелся цех по производству дверей, площадь пожара составила 2,4 тыс. квадратных метров, сообщили 20 октября в МЧС РФ.
«В посёлке Ручей Ковровского района горит производственное здание по изготовлению дверей на 2400 квадратах», — сообщили в ведомстве.
В тушении пожара участвует 31 специалист, задействовано 11 единиц техники. Пострадавших в результате ЧП нет.
Как сооббщало ИА Регнум, 18 октября в Калининградской области вспыхнул пожар в ангаре строящегося завода по производству картофеля фри в Черняховске. Площадь пожара составила 2 тыс. квадратных метров.
На следующий день, 19 октября, в Ростове-на-Дону загорелся цех по производству металлопластиковых окон. Огонь охватил 900 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.