Газа, Палестина, 20 октября, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что удары авиации по Бейт-Лахии на севере сектора Газа привели к жертвам среди гражданского населения, но назвала распространённые СМИ сведения о более чем 70 погибших преувеличенными. Соответствующее заявление в ночь на 20 октября опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«После первоначальной проверки ЦАХАЛ установлено, что данные, опубликованные офисом управляемого ХАМАС центра правительственной информации в Газе, являются преувеличенными и не соответствуют имеющейся у ЦАХАЛ информации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильских войск.

Утверждается, что целью удара по Бейт-Лахии были объекты палестинского движения ХАМАС. Согласно заявлению, израильские военные делают всё возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

Вечером 19 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате удара израильских военно-воздушных сил по Бейт-Лахии погибли по меньшей мере 73 человека, полностью разрушен жилой квартал. Отмечалось, что в числе погибших оказались родственники сотрудника телеканала. Десятки человек пострадали, многие из них остаются под завалами.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 19 октября израильская авиация нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев Джебалия, расположенному в трёх километрах от одноимённого города на севере сектора Газа. Погибли по меньшей мере 33 человека, более 50 пострадали.

По данным палестинского министерства здравоохранения от 18 октября, с начала эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года в результате действий ЦАХАЛ в секторе Газа погибли по меньшей мере 42,5 тыс. человек, в том числе около 16,8 тыс. детей. Пострадали более 99,5 тыс. человек, более 10 тыс. человек числятся пропавшими без вести.