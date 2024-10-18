Газа, Палестина, 19 октября, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Израильская авиация в ночь на 19 октября нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев Джебалия, расположенному в трёх километрах от одноимённого города на севере сектора Газа. Погибли по меньшей мере 33 человека, более 50 пострадали, сообщает телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«В результате израильских налётов на лагерь беженцев Джебалия были убиты 33 палестинца», — говорится в сообщении.

По уточнённой информации, большинство погибших — женщины и дети.

По данным палестинского министерства здравоохранения от 18 октября, с начала эскалации палестино-израильского конфликта в результате действий ЦАХАЛ в секторе Газа погибли по меньшей мере 42,5 тыс. человек, в том числе около 16,8 тыс. детей. Пострадали почти 100 тыс. человек, более 10 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об операции в Рафахе на юге сектора Газа, в ходе которой мог быть ликвидирован глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар. Позднее эту информацию подтвердили израильские военные по результатам проведённой ДНК-экспертизы.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские войска применили фосфорные боеприпасы при атаке на северные районы города Газы в северной части палестинского анклава. Использование подобных боеприпасов как средства для ведения боевых действий запрещено Женевской конвенцией.

15 октября президент Всемирного банка Аджай Банга в интервью Reuters сообщил, что ВБ оценивает ущерб, нанесённый сектору Газа в результате ударов израильских войск и боевых действий, в $14–20 млрд.