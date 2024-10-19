В Газе при ударе ЦАХАЛ по городу Бейт-Лахия погибли более 70 человек
Газа, Палестина, 19 октября, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Как минимум 73 человека погибли в результате ударов, которые ВВС Израиля нанесли по городу Бейт-Лахия, расположенному на севере сектора Газа. Об этом 19 октября сообщил телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что при обстреле серьёзные повреждения получили несколько жилых домов. При этом, по данным агентства WAFA, в результате бомбардировки полностью уничтожен жилой квартал. Ранения получили десятки людей, многие остаются под завалами.
Также, по информации WAFA, беспилотник израильской армии обстрелял группу палестинцев, пытавшихся укрыться во дворе местной больницы, а один из снарядов попал в автомобиль скорой помощи.
Ранее ИА Регнум сообщало, что израильская авиация в ночь на 19 октября нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев Джебалия, расположенному в трёх километрах от одноимённого города на севере сектора Газа. Погибли по меньшей мере 33 человека, более 50 пострадали.
Минздрав Газы назвал ситуацию на севере анклава катастрофической. По данным ведомства, с октября 2023 года жертвами эскалации конфликта стали уже 42,5 тыс. палестинцев, 99,6 тыс. человек пострадали, более 10 тыс. человек числятся пропавшими без вести.
15 октября президент Всемирного банка Аджай Банга в интервью Reuters сообщил, что ВБ оценивает ущерб, нанесённый сектору Газа в результате ударов израильских войск и боевых действий, в $14–20 млрд.