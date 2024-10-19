Газа, Палестина, 19 октября, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Как минимум 73 человека погибли в результате ударов, которые ВВС Израиля нанесли по городу Бейт-Лахия, расположенному на севере сектора Газа. Об этом 19 октября сообщил телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Отмечается, что при обстреле серьёзные повреждения получили несколько жилых домов. При этом, по данным агентства WAFA, в результате бомбардировки полностью уничтожен жилой квартал. Ранения получили десятки людей, многие остаются под завалами.

Также, по информации WAFA, беспилотник израильской армии обстрелял группу палестинцев, пытавшихся укрыться во дворе местной больницы, а один из снарядов попал в автомобиль скорой помощи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что израильская авиация в ночь на 19 октября нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев Джебалия, расположенному в трёх километрах от одноимённого города на севере сектора Газа. Погибли по меньшей мере 33 человека, более 50 пострадали.

Минздрав Газы назвал ситуацию на севере анклава катастрофической. По данным ведомства, с октября 2023 года жертвами эскалации конфликта стали уже 42,5 тыс. палестинцев, 99,6 тыс. человек пострадали, более 10 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

15 октября президент Всемирного банка Аджай Банга в интервью Reuters сообщил, что ВБ оценивает ущерб, нанесённый сектору Газа в результате ударов израильских войск и боевых действий, в $14–20 млрд.