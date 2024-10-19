Лондон, 19 октября, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Власти Великобритании готовятся досрочно выпустить на свободу около 1,1 тыс. заключённых из-за переполненности тюрем. Об этом сообщила газета The Times.

unsplash

По информации издания, впервые в стране досрочно выпустят заключённых, осужденных на сроки более пяти лет. 22 октября освободят тех, кто отбыл 40% от назначенного наказания.

Под волну амнистии попадут в том числе наркоторговцы и мошенники, отметило издание в материале, опубликованном 19 октября.

Как передавало ИА Регнум, в Великобритании за 30 лет количество осужденных выросло вдвое из-за ужесточения наказаний. В мае 2024 года было принято решение выпустить тех, у кого скоро закончатся сроки заключения.

В сентябре британские власти решили выпустить 1,7 тыс. осужденных за домашнее насилие. Это коснулось тех, кто отбыл 40% назначенного срока. На тот момент в тюрьмах в общей сложности находились 89 тыс. человек, что стало рекордом с 2011 года.