Лондон, 7 сентября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Правительство Великобритании решило выпустить на свободу 1700 заключённых, осужденных за домашнее насилие, из-за нехватки мест в тюрьмах, сообщила 7 сентября газета The Times, ссылаясь на источники.

Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press

По информации издания, 10 сентября вступит в силу программа, в соответствии с которой освобождению подлежат те, кто отбыл 40% срока наказания.

Отмечается, что решение принято на фоне рекордного с 2011 года количества осуждённых в британских тюрьмах. В настоящее время в местах лишения свободы отбывают наказание около 89 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, газета The Daily Telegraph 5 сентября сообщила о планах британского правительства отправлять заключенных для отбытия наказания в эстонские тюрьмы. По информации министерства юстиции, в мужских тюрьмах Англии и Уэльса осталось только 83 свободных места.

В мае агентство Reuters сообщило о планах британских властей досрочно освободить часть заключённых из-за дефицита мест в тюрьмах. За 30 лет количество осужденных в местах лишения свободы удвоилось, достигнув 88 225.